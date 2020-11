Enfraquecida, a tempestade Iota saiu de Honduras na madrugrada desta quarta-feira como depressão tropical e chegou a El Salvador, de onde cruzará o Pacífico e se dissolverá, deixando para trás grandes estragos e chuvas que continuarão a afetar o território hondurenho.

"Esperamos que, nas próximas horas, Iota deixe a América Central no Pacífico, deixando para trás faixas de chuva em nível nacional", disse Victor Ortega, do departamento de previsão da Comissão Permanente de Contingência do Estado (Copeco).