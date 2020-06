O promotor Ali Alqasimehr revelou apenas a identidade de Trump, entre os 36 acusados, e garantiu que seguirá o julgamento do presidente dos EUA, assim que terminar mandato do réu. EFE/Chris Kleponis/POOL

A justiça do Irã emitiu nesta segunda-feira uma ordem de prisão contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outras 35 pessoas, em processo relacionado a morte de Qasem Soleimani, comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica.

O promotor Ali Alqasimehr afirmou que os 36 acusados são "responsáveis político-militares dos Estados Unidos e também de outros países", por isso, responderão ao crime de assassinato do general, morto durante bombardeio executado pelos EUA, em Bagdá, no Iraque, no início de janeiro deste ano, e terrorismo.