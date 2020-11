O cientista nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh foi assassinado em "uma operação complexa" com tiros por controle remoto que envolveu o grupo opositor Organização dos Mujahidin do Povo Iraniano junto a Israel, segundo denunciou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Shamkhani.

"É certo que os 'Monafeghin' tiveram un papel neste incidente, e o elemento criminal por trás dele foi o regime sionista (Israel) e o Mossad", disse Shamkhani em declarações divulgadas pela televisão estatal.