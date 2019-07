Pouco antes de uma nova reunião do comitê conjunto do acordo nuclear de 2015, o Irã acusou o Reino Unido de violar este pacto ao reter em Gibraltar um navio petroleiro com bandeira da república islâmica.

As cinco potências que continuam no chamado plano conjunto de ação (JCPAO na sigla em inglês) começaram neste domingo uma reunião extraordinária com o Irã para analisar como manter o pacto em vigor, em um momento em que ele está em perigo devido à saída dos EUA e aos recentes descumprimentos iranianos.