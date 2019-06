O Corpo dos Guardiões da Revolução anunciou nesta segunda-feira o desmantelamento de um grupo acusado de terrorismo e de ligação com os Estados Unidos, na região de Chaldoran, no noroeste do Irã, próximo à fronteira com a Turquia.

A organização militar explicou em comunicado que operações aconteceram desde a noite passada, para combater uma força que estaria buscando entrar no país.