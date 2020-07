O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou nesta sexta-feira que tomará as medidas em resposta à abordagem feita por caças F-15 com bandeira dos Estados Unidos a um avião civil, da companhia aérea Mahan Airlines, no espaço aéreo sírio.

"Os detalhes deste incidente estão sendo investigado e, depois que as informações forem concluídas, as medidas políticas e legais necessárias serão tomadas", disse o porta-voz da Chancelaria iraniana, Abas Musavi.