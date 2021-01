O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, anunciou nesta terça-feira que a vacina russa Sputnik V teve o registro aprovado no país e garantiu esperar que a produção do agente imunizante seja iniciado o mais rápido possível no território iraniano.

"Foi aprovada por nossas autoridades sanitárias. No futuro próximo, esperamos poder comprá-la e também começar a produção conjunta", disse o chanceler, em entrevista coletiva conjunta com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.