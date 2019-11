O presidente do Irã, Hassan Rohani, anunciou nesta terça-feira que seu país retomará o enriquecimento de urânio na fábrica de Fordo com a injeção de gás em 1.044 centrífugas, na quarta etapa da redução de seus compromissos com o acordo nuclear de 2015.

"Em Fordo, temos 1.044 centrífugas e com o acordo nuclear tínhamos concordado que essas centrífugas seguiriam funcionando, mas sem a injeção de gás. Mas vamos dar esse passo a partir de amanhã", disse Rohani, considerando que essa decisão é "reversível".