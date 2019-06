Os Guardiões da Revolução do Irã anunciaram nesta quinta-feira a demolição de um avião não-tripulado dos Estados Unidos, dedicado a operações de espionagem perto do Estreito de Ormuz, onde vários incidentes foram registrados no último mês.

O drone entrou no espaço aéreo iraniano na madrugada de hoje, sobrevoando a região de Koohe Mobarak, na província de Hormozgan, no sul do país, disseram os Guardiões em um comunicado.