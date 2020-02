O Irã já é o segundo país com maior número de mortes causadas pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus da China, com 15 vítimas, e que tem entre os infectados 95 pessoas, entre elas o vice-ministro da Saúde e um deputado.

O Ministério da Saúde anunciou que foram registrados 14 novos pacientes hoje e três novas mortes.

O porta-voz da pasta, Kianush Yahanpur, explicou que a maioria dos casos contabilizados hoje são das províncias de Qom (19) e Teerã (nove). Além disso, os outros infectados são de Fars, Mazandaran, Guilan, Alborz e da ilha de Qeshm.

Para ajudar as autoridades do Irã na aplicação das medidas de contenção necessárias, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidu enviar uma missão científica ao país. A expectativa era de que o grupo de especialistas desembarcasse hoje.

MORTALIDADE ALTA.

De acordo com a OMS, na cidade de Wuhan, na China, onde a epidemia foi originada, a taxa de mortalidade era de 2,4% por infectado, índice que, em outras regiões do gigante asiático era de 0,7%.

No Irã, por sua vez, caso os números divulgados pelo governo sejam reais, a taxa de mortalidade é de 15%, o que apontaria para uma incorreção nos dados oficais. Um deputado de Qom, por exemplo, afirmou que só na cidade em que vive morreram 50 pessoas.

O diretor da Universidade de Ciências Médicas da cidade de Mashad, Mohamad Yavad Dehqan Nayeri, justificou o índice alto de mortes por paciente ao fato de só serem conhecidas as pessoas que estão na fase avançada e grave da Covid-19.

Ontem nas redes sociais, circulou uma suposta carta assinada pelo ministro da Saúde, Said Namaki, em que apresentava a renúncia pela rápida propagação do coronavírus. O texto apontava que 468 pessoas morreram no Irã, e os infectados chegavam a 9.761. O titular da pasta, no entanto, negou o conteúdo e a entrega do cargo.

POLÍTICOS INFECTADOS.

Dentro do Ministério da Saúde, no entanto, ao menos um caso de contágio está confirmado. Nesta terça-feira, o vice-ministro, Iraj Harirchi, gravou um vídeo para confirmar que havia sido diagnosticado com a Covid-19.

"Desde ontem eu tinha febre, e o primeiro exame que fez ontem à noite deu positivo. Então, estou isolado", admitiu o integrante do governo, que também revelou que a contraprova apresentou o mesmo resultado.

Outro que revelou ter contraído a Covid-19 foi o deputado reformista Mahmud Sadeqi, que se manifestou pelo Twitter. O político se mostrou pessimista e garantiu ter "poucas esperanças" de sobreviver.