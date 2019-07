A Organização de Portos e Navegação da província de Hormozgan, no Irã, informou neste sábado que o petroleiro britânico Stena Impero foi capturado ontem após colidir com um barco de pesca e está no porto de Bandar Abbas.

Seu diretor, Alahmorad Afifipur, explicou que a tripulação do barco de pesca tentou se comunicar com o petroleiro e "não recebeu resposta", informou à Organização de Portos e Navegação.