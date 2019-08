O Irã continuou enriquecendo urânio acima das quantidades e da pureza estipuladas no acordo nuclear de 2015, que o país começou a descumprir em julho como resposta à decisão dos Estados Unidos de impor novas sanções econômicas, informou a ONU nesta sexta-feira.

No dia 19 de agosto, o Irã já acumulava 357 quilos de hexafluoreto (UF6) de urânio enriquecido, 57 quilos acima do limite estabelecido no acordo fechado para garantir que o país não teria intenção nem capacidade de desenvolver armas nucleares, afirmou o Organização Internacional de Energia Atômica (AIEA) em relatório.