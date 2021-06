As autoridades do Irã permitiram o uso emergencial da primeira vacina do país contra a covid-19, a COVIRAN Barekat, que ainda não concluiu a terceira fase de ensaios clínicos, informou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira.

O ministro da Saúde iraniano, Said Namaki, explicou que já emitiu a permissão para a vacina, cujas doses começarão a ser administradas na campanha de vacinação geral "a partir da semana que vem".