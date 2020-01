A Guarda Revolucionária do Irã informou nesta terça-feira que o ataque a mísseis contra a base militar de Al Asad, situada no oeste do Iraque e onde estão abrigadas tropas dos Estados Unidos, é o primeiro passo da "dura vingança" pelo assassinato do general Qasem Soleimani.

"Ao Grande Satanás, o regime cruel e arrogante dos Estados Unidos, advertimos que qualquer outra maldade, violação ou outras medidas enfrentarão uma resposta mais dolorosa e esmagadora", diz o comunicado divulgado no site da Guarda Revolucionária.