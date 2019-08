O Poder Judiciário do Irã anunciou nesta terça-feira que duas pessoas, uma delas com dupla nacionalidade iraniana-britânica, foram condenadas a dez anos de prisão por espionar para o serviço de inteligência israelense Mossad.

O porta-voz do Poder Judiciário, Gholam Hossein Ismaili, explicou que a iraniana Anushe Ashuri, com nacionalidade também britânica, estava conectada com o Mossad e facilitou "muitas informações" do Irã.