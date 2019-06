O governo do Irã, neste sábado, condenou com veemência as novas sanções impostas por parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos contra grupos petroquímicos iranianos e pediu ao mundo que reaja.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Abbas Musavi, disse em um comunicado que a medida é uma mostra do "terrorismo econômico" que, segundo ele, é uma continuação das "hostilidades da Casa Branca contra o Irã".