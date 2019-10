O governo do Irã confirmou nesta sexta-feira que um navio-petroleiro do país foi atacado perto da cidade de Jiddah, na Arábia Saudita, e que as ofensivas vieram "de um lugar próximo ao corredor no leste do Mar Vermelho", mas não mencionou mísseis, como a mídia estatal iraniana havia indicado.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Abbas Mousavi, garantiu que a situação do petroleiro está sob controle e que "as investigações sobre os detalhes e os autores deste movimento perigoso continuam", informou a agência oficial iraniana de notícias "IRNA". Mousavi acrescentou que entre os dois ataques houve "um intervalo de meia hora".