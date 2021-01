Autoridades do Irã confirmaram nesta terça-feira que o país já produz urânio enriquecido com 20% de pureza, mas insistiram que este passo "não significa a morte" do acordo nuclear assinado em 2015, por ser reversível.

O porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, Behrouz Kamalvandi, informou que "em 12 horas e em um nível estável" foi concluída a operação para enriquecer urânio a essa pureza na usina subterrânea de Fordo.