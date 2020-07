Um ex-funcionário do Ministério da Defesa do Irã que havia sido condenado à morte por espionar para a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês) já foi executado, anunciou nesta terça-feira o Judiciário iraniano.

O homem, identificado como Reza Asgari, foi enforcado na semana passada, segundo informou em entrevista coletiva o porta-voz Gholamhosein Esmaili.

A mesma fonte explicou que Asgari foi julgado e condenado à morte por "vender informação à CIA" sobre o sistema de mísseis do Irã, com o qual estava "familiarizado".

Asgari trabalhou "durante muitos anos" no setor aeroespacial do Ministério da Defesa e se aposentou antes do tempo, há alguns anos, disse Esmaili.

"Nos últimos anos de serviço e depois de se aposentar, teria se unido ao serviço da CIA", detalhou o porta-voz. O Irã anuncia com certa frequência a prisão de supostos espiões da CIA e também as sentenças de morte de alguns deles.

Há um ano, o departamento de Inteligência anunciou que havia detido 17 iranianos que trabalhavam como espiões para a CIA e que vários deles foram condenados à morte ou a longas penas de prisão.

Irã e EUA não têm relações diplomáticas há quatro décadas, e entre os aspectos do armamento iraniano que mais preocupam Washington estão os sistemas de mísseis balísticos.

A tensão entre os países aumentou no início deste ano, após o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani em um bombardeio americano em Bagdá em janeiro.