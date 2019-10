O Irã confirmou que os ataques a um de seus petroleiros na sexta-feira no Mar Vermelho foram com mísseis e que tem pistas sobre a origem deles, segundo o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, Ali Shamkhani.

"Foi formado um comitê especial para investigar o ataque ao nevio Sabiti, que foi alvo de dois mísseis perto da costa da Arábia Saudita no Mar Vermelho, e o relatório final será apresentado em breve às autoridades para que tomem as decisões cabíveis", informou neste sábado a agência iraniana de notícias "Fars".