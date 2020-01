O Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou neste domingo o embaixador britânico em Teerã, Robert Macaire, por participar de um protesto ilegal, no qual ficou detido durante um breve período, enquanto houve uma manifestação contra o Reino Unido em frente à Embaixada.

Segundo um comunicado, a Chancelaria lembrou a Macaire que a presença de embaixadores estrangeiros em reuniões ilegais não está relacionada com suas responsabilidades e é contrária à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também disse no Twitter que o embaixador britânico foi "preso como estrangeiro desconhecido em uma reunião ilegal".

"Quando a polícia me informou que prenderam um homem que alegava ser o embaixador do Reino Unido, eu disse impossível! Somente depois da minha conversa telefônica com ele eu o identifiquei e 15 minutos depois ele estava livre".

Macaire foi preso brevemente pouco depois de assistir a uma vigília em homenagem aos 176 mortos, incluindo três britânicos, na queda por engano de um avião ucraniano em Teerã, o que levou a um protesto contra o governo.

"Posso confirmar que não participei de nenhuma manifestação. Fui a um evento anunciado como uma vigília para as vítimas da tragédia #PS752", disse o diplomata em uma mensagem no Twitter.

De Londres, o secretário de Estado da Segurança do Reino Unido, Brandon Lewis, disse hoje que a prioridade agora do governo britânico em relação ao Irã é tentar "diminuir a tensão".

Nesse ambiente tenso, vários deputados iranianos propuseram hoje, em uma sessão do Parlamento, expulsar o embaixador britânico.

Essa mesma demanda, assim como o fechamento da embaixada do Reino Unido em Teerã, também foi o tema principal dos manifestantes em frente à delegação diplomática.

Cerca de 200 pessoas gritaram "Morte ao Reino Unido" e palavras semelhantes contra os Estados Unidos e atearam fogo à bandeira britânica, cercada por uma ampla mobilização policial, como a Agência Efe pôde verificar.

Há também uma grande mobilização de policiais em outras áreas do centro de Teerã, como a Praça Azadi e várias universidades, para evitar possíveis concentrações, como as que ocorreram ontem, onde o governo foi alvo de críticas pela queda do avião.

A fúria popular no Irã eclodiu ontem, quando as Forças Armadas que derrubaram o avião da Ukraine International Airlines (UIA) com 176 pessoas a bordo, ao confundi-lo com um míssil de cruzeiro.