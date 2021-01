O presidente do Irã, Hassan Rouhani. EFE/Arquivo

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, garantiu nesta quarta-feira que o país - que começou a enriquecer urânio com 20% de pureza - voltará a cumprir todas as obrigações nucleares desde que os Estados Unidos retornem ao acordo firmado em 2015.

Em mensagem direcionada ao presidente americano eleito, Joe Biden, Rouhani exigiu que os EUA "se posicionem no caminho legal e cumpram seus compromissos", segundo declarações divulgadas pelo site da Presidência iraniana.