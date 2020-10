As autoridades do Irã condenaram nesta sexta-feira a imposição de sanções a 18 grandes bancos do país pelos Estados Unidos e denunciaram que se trata de uma tentativa de bloquear os últimos canais do país para importar alimentos e medicamentos.

O governador do Banco Central do Irã, Abdolnaser Hemmati, disse que algumas das entidades sancionadas estavam cuidando da importação de alimentos e medicamentos e trabalhando com bancos estrangeiros que ainda tinham isenções do governo americano.