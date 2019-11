A Força Aérea do Exército do Irã anunciou nesta sexta-feira ter abatido um drone não identificado na cidade portuária de Bandar-e Mahshahr, na costa do Golfo Pérsico.

O governador da província de Cuzistão, onde está localizado Bandar-e Mahshahr, Gholamreza Shariati, explicou à agência oficial "IRNA" que as forças armadas estão removendo os restos do dispositivo, cuja origem é desconhecida, e os especialistas começaram uma investigação.