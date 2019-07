O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Yavad Zarif, disse neste domingo que seu país pode voltar atrás da decisão de reduzir seus compromissos nucleares se os signatários europeus permanecerem fiéis ao acordo atômico.

"Todos os passos no Irã podem retroceder só através da adesão dos três países europeus (Alemanha, Reino Unido e França)", disse Zarif em mensagem publicada no Twitter, após o segundo passo do Irã na redução dos seus compromissos nucleares.