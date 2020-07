O ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, afirmou nesta terça-feira, em Moscou, que o Irã está disposto a normalizar as relações com a Arábia Saudita com base no respeito mútuo dos princípios de integridade territorial e não interferência.

"Temos boas relações com Turquia, Iraque. Muito boas relações com o Paquistão. Lamentavelmente, o governo da Arábia Saudita não quis ter laços semelhantes conosco", disse Zarif em entrevista coletiva ao lado do chanceler russo, Sergey Lavrov.