O governo do Irã exigiu nesta quinta-feira que a Turquia interrompa "imediatamente" a operação militar iniciada ontem na Síria e retire as tropas mobilizadas no nordeste do país árabe.

A ofensiva lançada pela Turquia contra as milícias curdo-sírias causará "amplos danos humanos e materiais", advertiu em comunicado o Ministério das Relações Exteriores iraniano. O órgão diz que compreende as preocupações de segurança da Turquia, mas prevê que uma ação militar "não aliviará" essa situação.