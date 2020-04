O presidente do Irã, Hassan Rohani, disse nesta quarta-feira que o abastecimento de comida está garantido no país, apesar da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que até agora matou 4.777 dos mais de 76 mil infectados no território iraniano.

Segundo o mandatário, "é esperado um aumento de 3,5% a 4% na produção agrícola" para este ano no Irã, que além da pandemia continua a sofrer com as sanções impostas pelos Estados Unidos.

A expectativa é produzir 14 milhões de toneladas de trigo e 2,6 milhões de toneladas de arroz, quantidades significativas que, segundo o presidente, "atendem às necessidades do país".

A preocupação é alta em todo o mundo diante de possíveis problemas de suprimento, e várias agências internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), alertaram para a importância de minimizar o impacto do coronavírus na cadeia alimentar.

No Irã, supermercados e mercearias sofreram com a escassez no final de fevereiro, quando o coronavírus SARS-CoV-2 começou a se espalhar, mas estão bem abastecidos desde então.

Esses negócios, assim como outros essenciais, estão entre os poucos que permaneceram abertos, embora pouco a pouco a atividade econômica no país comece a ser retomada.

A última província a relaxar as restrições será Teerã, a mais afetada pela Covid-19, onde até o próximo sábado todas as empresas não essenciais permanecerão fechadas.

Entre os locais afetados estão os tradicionais bazares persas, além de shopping centers.

Várias das lojas fechadas no bazar Tayrish, no norte de Teerã, exibem cartazes pedindo para que os cidadãos fiquem em casa e oferecem entrega em domicílio.

Ao lado deste bazar, encontra-se um mausoléu popular, que costuma ter um grande fluxo de fiéis e que atualmente também está fechado, embora alguns venham rezar em seus portões.

As autoridades iranianas decidiram fechar os mausoléus xiitas em meados de março, causando a ira de alguns fiéis, que tentaram entrar em vários desses distritos.

O Ministério da Saúde insistiu nesta semana que os mausoléus, assim como escolas e universidades, permanecerão fechados por mais tempo, pois são espaços de alto risco.

Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram confirmados 1.512 novos casos e 94 mortes, reiterando a tendência de queda iniciada nas últimas duas semanas.

Para ajudar a conter a pandemia, a Guarda Revolucionária do Irã montou uma operação para detectar locais e pessoas infectadas com o novo coronavírus em um raio de 100 metros.

O comandante-chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, explicou que o dispositivo cria um campo magnético e usa um uma análise bipolar que permite que a infecção seja detectada em cerca de 5 segundos com 80% de eficácia.