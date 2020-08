O governo do Irã classificou nesta sexta-feira como "nulo" o movimento feito ontem pelos Estados Unidos perante a ONU para restabelecer as sanções internacionais contra Teerã, que tinham sido suspensas após a assinatura do acordo nuclear em 2015.

"A notificação dos EUA é incapaz de produzir efeito legal. Nenhum dos restantes participantes do JCPOA (acordo nuclear) considera que a notificação seja válida", afirmou o vice-chanceler e negociador nuclear, Abbas Araghchi.