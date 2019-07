A Força Naval da Guarda Revolucionária do Irã negou, nesta quinta-feira, ter tentado impedir a passagem do navio petroleiro British Heritage no estratégico Estreito de Ormuz, como afirmam o Reino Unido e os Estados Unidos.

"Nas últimas 24 horas não houve encontros inesperados com embarcações estrangeiras, incluindo navios britânicos", declarou a Marinha do corpo militar de elite, através de um comunicado.