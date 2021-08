O Ministério das Relações Exteriores do Irã pediu nesta segunda-feira que diferentes grupos existentes no Afeganistão aproveitem "a oportunidade" criada a partir da saída das tropas estrangeiras país e mantenham boas relações com as nações vizinhas.

"Ao mesmo tempo em que convidamos as partes para manter a estabilidade, esperamos que os grupos aproveitem ao máximo a oportunidade da retirada das forças estrangeiras para o estabelecimento de um governo integral e com bons laços com os vizinhos", afirmou o porta-voz da Chancelaria, Said Jatibzadeh.