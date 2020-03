O presidente do Irã, Hassan Rohani, pediu nesta sexta-feira uma unidade para superar a pandemia do novo coronavírus, que segundo os últimos dados, até agora causou 1.433 mortes pessoas no país, entre 19.644 pessoas infectadas.

O Ministério da Saúde informou que 1.237 novas infecções foram confirmadas nas últimas 24 horas, com 149 mortes.

Apesar desses números desanimadores, o vice-ministro da Saúde, Alireza Raisi, enfatizou que o número de pessoas infectadas diminuiu em 13 províncias e que 6.745 pacientes se recuperaram.

Há receios de que, durante o atual feriado do Ano Novo Persa, a propagação da doença aumente conforme parte da população tenha optado por viajar, ignorando os conselhos das autoridades.

Rohani disse que, no final do ano persa de 1398, "o coronavírus colocou em risco a vida e a saúde das pessoas e até mesmo das empresas".

O presidente enfatizou em um discurso por ocasião da "Noruz" ou Ano Novo que esta pandemia pode ser superada através da "unidade" e agradeceu "a coragem" dos profissionais da saúde.

Ele também afirmou que os iranianos "resistirão a essa pressão", como já fizeram com as sanções impostas desde 2018 pelos Estados Unidos, um ponto enfatizado pelo líder supremo Ali Khamenei.

O líder supremo afirmou que as dificuldades devem ser enfrentadas com "coragem e moral elevada e que felizmente a nação iraniana domina isso e continuará a fazê-lo a partir de agora".

Khamenei e Rohani recordaram algumas das tragédias sofridas pelo Irã recentemente, incluindo as inundações mortais da primavera, o assassinato em um atentado dos EUA contra o poderoso general iraniano Qasem Soleimani e o abate por engano de um avião com 176 pessoas a bordo em janeiro passado.