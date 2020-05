As autoridades do Irã anunciaram nesta terça-feira que reabrirão mesquitas em todo o país nesta semana durante as três noites sagradas do Laylat al-Qadr, além das escolas, a partir de sábado.

Essas novas medidas fazem parte da desescalada iniciada pelo Irã, apesar do número de infecções diárias do novo coronavírus permanecer alto.