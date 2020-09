As mortes por Covid-19 e o número de novos casos aumentaram nas últimas 24 horas no Irã, onde 23.313 pessoas faleceram até o momento e mais de 400 mil foram infectadas.

De acordo com os números divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, desde ontem foram registrados 156 óbitos e 2.619 novas infecções, o que é 22% e 25% a mais, respectivamente, do que no dia anterior.