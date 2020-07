A instalação nuclear de Natanz, no centro do Irã. EFE/AEOINEWS

A Agencia de Energia Atômica do Irã (AEAI) informou nesta quinta-feira sobre "um incidente" ocorrido em uma área em construção na instalação nuclear de Natanz, no centro do país, mas negou danos humanos ou materiais.

O porta-voz da AEAI, Behruz Kamalvandi, explicou que "um dos hangares em construção na área aberta de Natanz foi danificado em incidente que está sendo investigado".