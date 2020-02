Mais sete pessoas morreram entre os 106 novos casos de contágio do novo coronavírus registrados nas últimas 24 horas no Irã, conforme anunciou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde, o maior aumento desde que começaram a divulgar os números.

O porta-voz do Ministério, Kianush Yahanpur, informou que esses novos casos confirmados elevam para 245 o número de infectados no país, das quais 26 pessoas faleceram.

A maioria das novas infecções foi diagnosticada na província de Teerã, com 38 casos, e no norte de Guilan, com 23, segundo dados de Yahanpur.

As autoridades iranianas também decidiram estender o fechamento das universidades durante a próxima semana, além da suspensão de todos os tipos de eventos, esportivos, culturais e religiosos, devido ao aumento nos casos de coronavírus.

Yahanpur explicou que os eventos esportivos são adiados ou serão realizados sem espectadores e que shows, conferências, exposições ou celebrações como casamentos não serão realizados, pelo menos por uma semana.

Quanto à questão religiosa, muito importante para o sistema da República Islâmica, ele indicou que as peregrinações e orações muçulmanas em massa na sexta-feira são limitadas.

As aulas nas universidades, suspensas ao longo desta semana, continuarão sendo canceladas a partir do próximo sábado, o primeiro dia de aulas no Irã. EFE

