O Ministério da Saúde do Irã divulgou nesta terça-feira que o país registrou 98 mortes a mais por Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, em comparação com o boletim apresentado na véspera, o que eleva o total para 4.683.

Desde o dia 14 de março, quando foi anunciado o incremento de 97 óbitos à lista, o país não tinha dados inferiores a uma centena na contabilização.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Kianush Yahanpur, apontou em entrevista coletiva que o número de novos casos foi de 1.574, elevando o total para 74.877. De acordo com o integrante do governo, está sendo mantida a tendência decrescente de novos contágios.

Atualmente, 3.691 pessoas estão internadas em estado grave no Irã, e 48.129 são consideradas curadas da Covid-19.

Segundo Yahanpur, até o momento foram realizados 297.359 testes de diagnóstico no país, além disso, o objetivo é atingir a marca de 20 mil por dia, inclusive em assintomáticos.

PRODUÇÃO DE MÁSCARAS

O governo local também tenta obter mais equipamento de proteção. Neste sentido, hoje foi inaugurada na província de Alborz, no norte, uma nova fábrica de produção de máscaras, que foi erguida em apenas um mês.

De acordo com o responsável pela empresa, Mohamad Mojber, há capacidade para a produção de 4 milhões de máscaras por mês, o que acabaria com a necessidade de importar o item, conforme informou a agência de notícias "Tasnim".

O Irã tem dificuldades de comprar medicamentos e equipamentos de proteção, entre outros itens, do exterior, por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos, por isso, vem recebendo doações de vários países e de organizações internacionais. EFE

