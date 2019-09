O Irã se opõe à revisão do acordo nuclear assinado em 2015 por considerar que "não se pode abrir a caixa de Pandora e voltar a fechá-la em seguida", declarou nesta segunda-feira o ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, em Moscou.

"A revisão do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) não está na agenda, não se pode abrir a caixa de Pandora e fechá-la em seguida", disse Zarif no início da reunião com o chanceler russo, Sergey Lavrov.