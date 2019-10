8 out 2019

EFE Teerã 8 out 2019

O Ministério das Relações Exteriores do Irã expressou nesta terça-feira que se opõe a "qualquer possível operação militar" da Turquia na Síria, horas após o governo turco anunciar que terminou os preparativos para a ofensiva no norte do país árabe.

Uma medida deste tipo "não só não eliminará as preocupações de segurança da Turquia, mas causará um grande prejuízo financeiro e humano", segundo o comunicado oficial.