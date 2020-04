O ministro da Saúde do Irã, Kianush Yahanpur, anunciou nesta quinta-feira que o número de mortos no país em decorrência da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, subiu para 4.110, depois do registro de mais 117 óbitos.

Segundo o integrante do governo, no entanto, o ritmo de contágios apresenta redução pelo décimo dia consecutivo. De ontem para hoje, foram 1.634, elevando a quantidade geral para 66.220.

Além disso, o ministro informou que 3.918 pacientes estão internados em estado grave, e 32.309 pessoas receberam alta e são consideradas curadas.

Hoje, a pandemia do novo coronavírus foi o tema central de um pronunciamento feito pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que classificou a situação como um "teste para todo o mundo".

"A nação iraniana se destacou brilhantemente nesse teste, e acima desse orgulho nacional, estão os profissionais de saúde", garantiu o sucessor do Aiatolá Khomeini.

Ainda segundo o líder supremo, que também agradeceu ao empenho das Forças Armadas e da população, o Irã foi um exemplo de que a "cultura islâmica" gera um comportamento diferente ao do "materialismo e o ateísmo" do Ocidente.

"Confiscar as máscaras de outras nações, esvaziar estoques de lojas, brigar por papel higiênico e formar longas filas para comprar armas durante o surto de coronavírus são resultado lógico e natural da filosofia que governa a civilização ocidental" disse Khamenei, em clara alusão aos Estados Unidos. EFE

