Aumentou para 92 o número de mortos no incêndio que atingiu o hospital dedicado ao tratamento de pacientes com covid-19 na cidade de Nasiriya, no sul do Irak, segundo fontes oficiais.

O Departamento de Saúde da província de Di Qar anunciou que "o número de mortos no incêndio no Hospital Imã Hussein aumentou para 92", de acordo com a agência de notícias estatal iraquiana, "INA".