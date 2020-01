O Exército do Iraque decidiu nesta quinta-feira retomar as operações com a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, que luta contra o grupo jihadista Estudo Islâmico (EI), quase três semanas após a morte do general Qasem Soleimani.

"O escritório do comandante-geral decide realizar trabalhos conjuntos com a coalizão internacional na luta contra o EI", segundo veiculou a agência de notícias estatal "INA".