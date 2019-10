As tropas americanas procedentes do nordeste da Síria que estão sendo realocadas no Iraque não podem permanecer no país, informou nesta terça-feira o Comando das Operações Conjuntas iraquiano.

"Não há nenhuma aceitação da permanência destas forças no Iraque. Todas as forças americanas que tinham se retirado da Síria conseguiram uma permissão para entrar na região do Curdistão (iraquiano), mas para o translado para fora do Iraque", afirmou o Comando em comunicado reproduzido pela agência de notícias estatal "NINA".