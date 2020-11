Iraque e Arábia Saudita reabriram uma das duas passagens fronteiriças comuns nesta quarta-feira, após três décadas do fechamento, devido a invasão das forças iraquianas ao Kuwait, ocorrida em 1990.

Participaram da cerimônia, em Yadida Arar, o ministro do Interior do Iraque, Ozman al Ganmi, e o embaixador saudita no país vizinho, Abdulaziz al Shammari.