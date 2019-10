Dezenas de manifestantes concentraram-se nesta sexta-feira em pelo menos cinco pontos de Bagdá, na capital do Iraque, para solicitar mais serviços básicos pelo quarto dia consecutivo, apesar do toque de recolher imposto desde a manhã de ontem.

Após os últimos três dias de incidentes causarem 27 mortes e mais de 1,5 mil feridos, Bagdá registra nesta manhã protestos na praça Al Tayaran, no centro, perto do Teatro Nacional, disse à Agência Efe, um funcionário do Ministério do Interior que pediu anonimato.