O primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, comemorou nesta quinta-feira o acordo entre Reino Unido e União Europeia (UE) sobre a relação comercial entre ambos pós-Brexit, após "quatro longos anos de negociações".

No Twitter, Martin enalteceu o trabalho desempenhado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o negociador-chefe do bloco, Michel Barnier, para a conclusão do histórico pacto.