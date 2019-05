O "sim" à reforma da estrita lei do divórcio na República da Irlanda ganhou o plebiscito de sexta-feira com mais de 80% dos votos, enquanto continua a apuração das eleições europeias e locais realizadas nesse mesmo dia no país.

Faltando o resultado de três regiões, esta ampla vitória dá ao Governo do partido democrata-cristão Fine Gael caminho livre para suavizar a atual legislação, vigente há 24 anos e que estabelece que o fim oficial de um casamento só pode ser concedido quando os cônjuges viveram separadamente durante quatro dos cinco anos anteriores.