O governo da Irlanda compensará com 20.000 euros cada uma das mais de 200 mulheres que se viram afetadas por irregularidades em um programa de detecção do câncer do colo de útero, algumas das quais já morreram.

O ministro da Saúde irlandês, Simon Harris, confirmou nesta quarta-feira que seu departamento autorizou o pagamento de compensações às vítimas de um escândalo revelado no ano passado.