O programa de saúde sexual da Irlanda divulgou nesta quarta-feira um guia de atuação diante da pandemia de Covid-19, no qual recomenda o "sexting" (troca de mensagens e fotos íntimas pela internet) e a masturbação para evitar contágios, sempre acompanhada da lavagem das mãos, antes e depois da prática.

"Só se deve ser sexualmente ativo com alguém com quem você convive e que não tenha o vírus nem tenha apresentado sintomas", ressalta o texto do HSE Sexual Health and Crisis Pregnancy Programme.