O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai informou nesta quinta-feira que entre os seis paraguaios que desapareceram no desabamento parcial de um prédio em Miami está Sophia López Moreira, irmã da primeira-dama do país, Silvana López Moreira.

Entre os desaparecidos também está seu marido, o empresário Luis Pettengill; outra mulher identificada como Lady L. Villalba e três menores, de acordo com a pasta.